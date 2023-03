Expo Casa al gran finale con oltre 200 espositori

Ultimo fine settimana a Expo Casa negli spazi di Umbriafiere dove, sino a domani, sono presenti oltre 200 espositori con le nuove proposte, idee e soluzioni per la casa, dall’arredamento ai materiali per la costruzione ecosostenibili, passando per la domotica, i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo della tradizione artigiana. Fra gli appuntamenti odierni (alle 10.30, al padiglione 8) il convegno internazionale "Ceramica in movimento, città a confronto per generare ulteriore bellezza dei nostri territori" con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, associazioni di categoria e addetti ai lavori, con l’obiettivo di elaborare proposte utili ad aprire una riflessione sull’evoluzione e le prospettive del settore. Interverranno Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio Umbria e Paola Lungarotti, Sindaco di Bastia Umbra, Michele Toniaccini, presidente della Strada della Ceramica in Umbria e sindaco di Deruta, Massimo Isola, presidente Associazione Italiana Città della Ceramica e sindaco di Faenza, Anna Sberna, membro del Consiglio Nazionale Ceramico CNA, Antonio Donato Coli, presidente Confartigianato Nazionale - Artigianato Artistico, Franco Cocchi e Giulio Busti, ceramologi. Le conclusioni saranno della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Alle 15.30, sempre al padiglione 8, "Città e Territorio per la qualità dell’abitare. Il sistema insediativo regionale e la rigenerazione urbana", convegno coordinato da Alessandro Bruni, presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica - Umbria.