Ex Zuccherificio, tutto tace "La Giunta comunale spieghi cosa intende fare dell’area"

I consiglieri comunali del Partito democratico riportano all’attenzione la questione dell’ex Zuccherificio e del suo futuro utilizzo. La questione è evidenziata con una interrogazione a risposta orale, indirizzata al sindaco Stefano Zuccarini e alla giunta. Il riferimento è alla precedente risposta ad interrogazione analoga, arrivata dopo le sentenze relative ai contenziosi con Coop Centro Italia. "In quella sede – spiegano i consiglieri – si comunicava che si sarebbe aperta una nuova stagione di dialogo tra tutta la città, Coop Centro Italia e la proprietà Gabrielli per trovare soluzioni su come utilizzare quell’area nel migliore dei modi".

Tra le richieste del Pd si intende conoscere dunque se la giunta comunale abbia maturato un’idea sul ruolo e le funzioni che potrebbero essere ospitate dall’area dell’ex Zuccherificio, alla luce dell’ultima sentenza". Ci si chiede se siano stati convocati Coop Centro Italia e Magazzini Gabrielli per avviare la ripianificazione urbanistica dell’area e se, in tale area, potrà essere allocato Vision, il Parco delle scienze e delle arti".

I consiglieri dem si chiedono poi a che punto sia la progettazione e il relativo iter burocratico. Tra gli altri quesiti quello relativo al coinvolgimento dei cittadini e del tessuto associativo folignate da coinvolgere nella ripianificazione e se ci sono nuovi contenziosi con Coop Centro Italia per mancati adempimenti previsti dall’accordo approvato in consiglio comunale il 7 febbraio 2019.

La questione dell’ex Zuccherificio è un tema annoso e spinoso, intorno al quale la politica si è sempre spaccata. Una intricata questione di vincoli, battaglie e ricorsi che lo scorso maggio aveva subito un colpo di scena, con il Consiglio di Stato che si era espresso ribaltando il parere del Tar sul risarcimento dovuto dal Comune.

Alessandro Orfei