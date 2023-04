Ex Seccatoi e palazzo Albizzini Oltre mille visitatori, tanti italiani

CITTA’ DI CASTELLO – Il ponte del 25 aprile e le manifestazioni dei giorni scorsi hanno fatto registrare un segno positivo all’andamento turistico di primavera nei musei cittadini. Da sabato 22 a martedì 25 aprile, complice il ponte e le tante manifestazioni locali, sono stati più di mille i visitatori che hanno deciso di entrare a Palazzo Albizzini e agli Ex Seccatoi del Tabacco per ammirare le opere di Burri.

Visitatori per lo più italiani: tra i più numerosi i gruppi da Verese, Conegliano Veneto e Manfredonia. Dalla provincia di Bologna anche una trentina di camperisti. Quasi 350 i visitatori alla Pinacoteca comunale, turisti italiani e famiglie per le visite guidate e i laboratori ispirati alla Valle di Signorelli nel lungo fine settimana di Only Wine e del 25 aprile. Ancora numeri positivi per gli otto comuni del territorio, insieme sotto il Cinquecentenario di Signorelli, con un itinerario che permette di visitare undici opere dell’artista con un biglietto ridotto.

Flusso che ha riguardato tutti i musei comunali: oltre 50 ingressi a Garavelle per il laboratorio ’Diversi ma uguali’ sugli attrezzi della cucina di ieri e di oggi. Il Museo diocesano ha contato oltre 200 accessi, sia turisti italiani che stranieri. Venticinque ingressi al Museo di Tela Umbra, più di 200 visitatori per il Castello Bufalini di San Giustino, che nell’ambito dell’iniziativa ministeriale, il 25 aprile era ad ingresso gratuito. A Umbertide exploit per l’iniziativa serale del Museo di Santa Croce, dedicato a Perugino e Signorelli, con circa 80 spettatori. Al Museo di San Francesco di Montone una novantina di persone per i laboratori dedicati a Signorelli e al Rinascimento. Nuovi eventi in arrivo per questo fine settimana del Primo Maggio.