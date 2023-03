Ex sacerdote a processo per abusi

Nuova udienza ieri mattina al Tribunale di Terni nel processo a carico di Luca Galleschi, l’ex sacerdote di 59 anni, originario della provincia di Pisa, rinviato a giudizio con l’accusa di aver costretto ad atti sessuali alcuni minori extracomunitari che erano ospitati nella casa di accoglienza di Canonica. Ad accusare l’ex prelato è, in particolare, un ragazzo che all’epoca dei fatti, risalenti a cinque anni fa, aveva appena diciassette anni. Era stato lui, un profugo arrivato a Villanova senza alcun famigliare, a parlare con gli agenti del commissariato i Orvieto i quali avevano svolto la delicata inchiesta. I risultati di quell’indagine sono confluiti nel fascicolo d’accusa del sostituto procuratore Mara Pucci. In sostanza, Galleschi avrebbe fatto pressioni di vario genere sul ragazzo per ottenere le proprie attenzioni sessuali, facendo forza sul suo ruolo di educatore della struttura religiosa che gestiva il centro di accoglienza e all’interno della quale si sarebbe fatto assumere, riuscendo a tenere nascosto agli stessi sacerdoti da cui dipendeva la struttura il fatto di essere in realtà essere stato già ridotto allo stato laicale molti anni prima, nel 2004, a causa di altri gravi scandali di cui si era reso protagonista.

L’imputato, sempre secondo la versione accusatoria, avrebbe minacciato il ragazzo di farlo espellere dal centro se non lo avesse assecondato nelle sue richieste intime, approfittando del suo stato di inferiorità "psichica e fisica" e ricorrendo a "metodi autoritari e intimidazioni" per "ottenere sussidi economici e altri vantaggi, insieme alla garanzia di permanenza nella struttura di accoglienza". Ieri mattina nel corso del dibattimento che si è svolto a porte chiuse e al quale era presente l’imputato, il ragazzo ha ribadito il proprio racconto dai toni scabrosi.

In un’altra circostanza, l’ex sacerdote avrebbe cercato di far sfilare nudo un altro ragazzo minorenne, millantando contatti nel mondo della moda. Pur non essendo più sacerdote da tempo, Galleschi indossava l’abito talare ed era solito celebrare la messa in una chiesa di San Venanzo. "Per conquistare l’amicizia degli ospiti e dei gestori della struttura, inducendo questi ultimi in errore" come sostiene l’accusa. La struttura di accoglienza si è costituita parte civile per tramite dell’avvocato Nicola Pepe. Il processo è stato rinviato al 28 marzo.

Cla.Lat.