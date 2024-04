Ex parcheggio tra erba alta e insetti. Degrado a ridosso della scuola

"Sistemate quel serpaio". È l’appello lanciato da alcuni residenti della zona che si trova tra via Nursina e via Cesare Micheli, rivolto direttamente all’amministrazione comunale ed in particolare al sindaco Andrea Sisti per restituire decoro all’ex parcheggio pubblico della scuola media Manzoni, da tempo occupato da un cantiere dismesso. La situazione di totale abbandono permane ormai da anni; l’area di proprietà pubblica fu concessa dal Comune ad una azienda privata che avrebbe dovuto trasformare l’ex caserma dei vigili del fuoco in un centro residenziale polifunzionale. Il cantiere fu sequestrato dalla Procura della Repubblica in seguito ad un procedimento penale, simile a quello dei palazzi della Posterna, che si è concluso da quasi dieci anni con l’assoluzione degli imputati ed il conseguente dissequestro dell’area, ma i lavori non sono mai ripresi. L’area nel frattempo è stata invasa da vegetazione infestante, si è creato un habitat ideale per topi ed altri animali, ma anche insetti e zanzare con i conseguenti rischi di carattere igienico-sanitario. I cancelli d’ingresso dell’ex cantiere, sia quello dal lato via Nursina sia quello di via Cesare Micheli sono aperti e chiunque può accedere a proprio richio e pericolo. Tutto ciò si trova a ridosso del piazzale della scuola media Alessandro Manzoni, che fino a oltre dieci anni fa era a disposizione degli alunni, ma oggi è sacrificato a parcheggio per gli insegnanti. Nella stessa zona si trova anche la sede del sindacato Spi Cgil e gli stessi sindacalisti hanno più volte segnalato la situazione di assoluto degrado, chiedendo l’intervento dell’amministrazione comunale per riqualificare l’area. Prima Cardarelli, poi De Augustinis ed ora Sisti, ma l’ex parcheggio pubblico della Manzoni rimane in totale stato di abbandono. L’ultima segnalazione, secondo i sindacalisti, risale a circa un anno fa ed il sindaco Sisti aveva garantito di attivarsi per eliminare almeno la vegetazione infestante. I residenti comunque propongono di ripristinare un area di sosta in una zona che si trova nelle vicinanze di via Flaminia Vecchia, dove la carenza di parcheggi rimane un problema. Il ripristino del parcheggio pubblico permetterebbe inoltre di liberare nuovamente il piazzale della scuola media, che potrebbe essere restituito agli studenti per praticare attività sportiva e altre attività collaterali a quelle prettamente scolastiche.

D. M.