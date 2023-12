Ex Palazzetti-Margaritelli. Iniziano le demolizioni

Hanno preso il via ieri mattina le attività propedeutiche all’avvio dei lavori riguardanti l’intervento di riqualificazione dell’area ex Palazzetti-Margaritelli a Ponte San Giovanni. Per l’occasione è stata sottoscritta l’autorizzazione in favore della ditta assegnataria, la Sea Spa di Marsciano, allo svolgimento di opere di messa in sicurezza e pulizia del cantiere, compreso lo smontaggio dei ponteggi che verranno restituiti al proprietario. L’operazione si è resa necessaria, nelle more della stipula del contratto di appalto che avverrà il prossimo 4 gennaio 2024, al fine di poter preparare il cantiere in vista dell’avvio dei lavori previsto per fine gennaio, inizio febbraio. L’intervento rientra nell’ambito del cosiddetto Pinqua ammesso a finanziamento Pnrr per un importo complessivo di circa 30 milioni. Il progetto prevede il recupero dell’intero complesso immobiliare abbandonato di circa 26.000 metri quadri. L’intervento consiste, infatti, in una serie di demolizioni preliminari, sia parziali che integrali con significativa riduzione della cubatura esistente. Al termine vi saranno condomini residenziali, attività commerciali, strutture per attività sociali (asilo nido ed un centro per anziani), ampie aree pedonali, piste ciclabili.