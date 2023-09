Ex ospedale: tante parole, zero soldi. A vuoto l’ennesima commissione

Più di tremila firme che chiedevano di utilizzare il vecchio ospedale come casa della salute cadute nel vuoto: ora l’assessore regionale al patrimonio Paola Agabiti fisserà un’apposita commissione nei pressi della struttura in disuso a Città di Castello, vero e proprio vulnus del centro storico. Si è parlato, ancora, dell’annosa questione del vecchio ospedale, nel corso della terza commissione regionale su richiesta del consigliere Michele Bettarelli (Pd). In audizione c’erano i rappresentanti dei sindacati di Cgil, Cisl e Uil che nel 2021 avevano presentato una petizione popolare sul recupero del vecchio ospedale tifernate, da 23 anni inutilizzato e in forte degrado.

Sulla vicenda l’assessore alla sanità Luca Coletto ha spiegato: "Il problema dell’ex ospedale nasce da lontano, da quando venne portato fuori dal patrimonio della sanità, per questo non rientra nei fondi Pnrr cui attingere per la ristrutturazione. Il vincolo sanitario poteva essere rimesso, ma l’intervento di recupero costerebbe almeno 30 milioni di euro mentre il Ministero ne ha assegnati 41 in totale per una serie di opere su ospedali di comunità, centrali operative ed altro". Quindi più che il vincolo mancano i soldi per ridare vita a questo storico edificio. I rappresentanti sindacali hanno criticato la Regione "per i due anni trascorsi da quando sono state depositate le 3 mila firme. La petizione – è stato spiegato – non mira ad attaccare la giunta regionale, ma a recuperare una struttura strategica, utilizzandone una parte per dotare la città di una Casa della salute, che risponderebbe alle esigenze degli abitanti del centro storico". Una prospettiva sfumata nei mesi scorsi con l’annuncio della realizzazione sì della Casa della salute, ma in via Vasari, sulla quale sono state espresse perplessità da più parti. Il consigliere Bettarelli ha ricordato anche le tre procedure di gara per la vendita del vecchio ospedale che sono andate deserte. Sull’argomento è intervenuto poi il consigliere Valerio Mancini (Lega) che ha parlato di "danno erariale enorme. C’erano due imprenditori che avrebbero voluto acquistarlo, ma non hanno potuto per via del vincolo sanitario che quindi può essere tolto e messo... Inoltre sono stati destinati 6 milioni di euro all’ex Calai di Gualdo Tadino e zero euro a Città di Castello, che ora deve ricevere altrettanti fondi…". Fabio Paparelli del Pd ha aggiunto: "L’ex ospedale poteva però essere rimesso nel patrimonio sanitario con una semplice delibera, potendo così utilizzare i fondi del Pnrr".

Cristina Crisci