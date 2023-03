Ex ospedale, regnano incuria e degrado

Ora è il simbolo del degrado, una ferita aperta nel centro storico, ma un tempo era un edificio sanitario punto di riferimento per l’intera vallata. Uno stabile di pregio architettonico che necessita di urgente sistemazione perché è a rischio crollo, a partire dal tetto. Nel vecchio ingresso sta crescendo anche la vegetazione, poi degrado e incuria ovunque, anche nella splendida cappella o sulla fontana interna all’edificio, dismesso da decenni. Ora la Regione investirà i 3 milioni della ricostruzione post sisma per l’ex ospedale di Città di Castello nella sistemazione di una parte del tetto dell’edificio.

L’intervento è stato già concordato con la Soprintendenza: la progettazione sarà affidata entro il 31 marzo, ma l’attuazione è prevista dalla seconda metà del 2024. Lo dice il sindaco Luca Secondi al termine del sopralluogo nell’edificio avvenuto ieri con una delegazione regionale. Al termine della visita il primo cittadino ha dato mandato agli uffici di pubblicare un’ordinanza sindacale per transennare la facciata dell’ex ospedale in largo Monsignor Muzi, dopo il distacco e la caduta di materiale avvenuto a fine febbraio. Il provvedimento intima la Regione di effettuare tempestivamente una ricognizione delle facciate dell’edificio prospicienti la viabilità pubblica, per valutare la stabilità degli intonaci e dei fregi. Monitoraggio che dovrà essere ripetuto ogni sei mesi. Il sopralluogo, al quale hanno partecipato anche il vice presidente dell’assemblea legislativa Michele Bettarelli e il consigliere regionale Valerio Mancini, ha confermato lo stato di degrado dell’immobile e la necessità di garantire che nessuno possa accedervi, sia per ragioni di sicurezza, sia per la tutela delle testimonianze artistiche e storiche.

Cristina Crisci