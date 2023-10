Ex ospedale, ecco 12 milioni. L’obiettivo: salvare subito la struttura dall’abbandono

In arrivo 12 milioni di euro per una prima sistemazione del vecchio ospedale. A distanza di pochi giorni dalla commissione regionale giunge una notizia importante: "Nella nuova programmazione regionale sono previsti 12 milioni di euro (dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) per la messa in sicurezza dell’ex ospedale che si uniscono ai 3 milioni previsti in seguito al sisma del 2016": lo annunciano i consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini, Manuela Puletti e Marco Castellari. "Sull’ex ospedale la battaglia è iniziata circa dieci anni fa – ricordano i consiglieri leghisti – pertanto quello appena raggiunto è un traguardo storico che segna l’inizio di un percorso fondamentale per la città e per il territorio altotiberino". La struttura, in profondo stato di abbandono, necessita di importanti interventi di messa in sicurezza anche perché fortemente degradata e tra l’altro prospiciente a uno dei più importanti musei della città, la Pinacoteca comunale. Parole di ringraziamento vengono rivolte dalla Lega alla presidente Donatella Tesei e alla sua giunta "per aver sbloccato una situazione ventennale che ridà al vecchio ospedale di Città di Castello un futuro, a vantaggio della comunità tifernate e di tutto l’Altotevere", si legge in una nota diramata ieri. A fine settembre il recupero dell’ex ospedale era finito al vaglio della terza commissione regionale cui avevano preso parte i rappresentanti dei sindacati che nel 2021 depositarono una petizione popolare di 3 mila firme con le quali veniva chiesto di realizzare qui la Casa della Salute, ipotesi poi definitivamente tramontata (infatti sono già iniziate in questi giorni le operazioni al centro salute di Madonna del Latte in via Vasari dove verrà realizzata la Casa di Comunità su progetto regionale). Da sabato 7 ottobre gli ambulatori delle vaccinazioni che erano nel Centro di Salute sono stati trasferiti provvisoriamente nei Poliambulatori A (piano terra) dell’ospedale di Città di Castello (negli spazi precedentemente adibiti a Cup) con accesso al servizio dall’ingresso principale. Si continuerà comunque a parlare del futuro dell’ex ospedale presto in una nuova commissione regionale con l’assessore regionale al patrimonio Paola Agabiti che sarà a Città di Castello.