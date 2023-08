"Ex Onat: il contributo annuo a Orvieto non può essere evitato"

Un ramo secco che continua ad assorbire denaro pubblico, ma che non può essere reciso. È la situazione della ex comunità Onat a cui il Comune di Orvieto è costretto a versare un contributo annuo piuttosto sostanzioso nonostante l’ex montano sia da tempo in liquidazione: oltre 50 mila euro negli ultimi due anni. La questione è stata sollevata dal consigliere comunale Stefano Olimpieri, ma la spiegazione dell’assessore Piergiorgio Pizzo non lascia spazio a scappatoie. "Ho nuovamente sentito il commissario liquidatore di tutte le Comunità montane dell’Umbria, Fabrizio Vagnetti – dice Pizzo – che ha ribadito la propria disponibilità a incontrare i capigruppo del consiglio comunale o la seconda commissione consiliare per illustrarci quello che sta facendo. Negli anni scorsi avevamo già verificato se non si potesse pagare il contributo alla Comunità montana in liquidazione ma essendo crediti certi ed esigibili rischieremmo il decreto ingiuntivo. Chiedo nuovamente al presidente del consiglio comunale di concordare una data per organizzare un incontro con il commissario liquidatore". Nella replica il consigliere Olimpieri si è dichiarato "non soddisfatto ma non della risposta dell’assessore quanto della risposta del liquidatore".