Ex matricole, la reunion. Messa a San Pietro e visita al Dipartimento

Una quarantina di affermati professionisti in vari settori, in arrivo anche da Marche, Lazio, Abruzzo e Basilicata, si sono incontrati a San Pietro, per ricordare i 50 anni dalla immatricolazione universitaria al corso, allora quadriennale, in Scienze Agrarie.

A fare gli onori di casa in Aula Magna, l’ex preside Francesco Pennacchi. Gli ex “studenti“, dopo aver seguito la messa celebrata da don Martino Siciliani, hanno visitato alcune parti dell’Abbazia, concludendo la reunion con un pranzo.