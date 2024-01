’Ex Galvanica Clerissi’, comincia la bonifica dell’area industriale

CORCIANO – "Entro il 2026 riqualificheremo un sito industriale dismesso che da anni deturpa l’arredo urbano a ridosso del quartiere I Tigli". L’assessore all’urbanistica del Comune di Corciano, Francesco Mangano, annuncia così l’avvio della procedura di bonifica e recupero ambientale del manufatto "Ex Galvanica Clerissi" a San Mariano. L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico per l’elaborazione del piano di programma di interventi del sito industriale dismesso per un importo di 39.249,19 euro. Il finanziamento da fondi Pnrr (in totale di 400mila euro) è stato ottenuto grazie al progetto presentato dall’ufficio urbanistica ed ambiente d’intesa con la Regione Umbria con la quale è stato siglato un accordo quadro approvato dal Consiglio comunale.

"L’area ex Clerissi, come tutti i siti industriali dismessi, ha creato un vuoto urbano divenuto polo di negatività per questioni di degrado ambientale – spiega ancora Mangano – La riqualificazione dell’area significa trasformare un problema in un punto di forza".