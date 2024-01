Ex consigliera comunale. Casa razziata dai ladri

TERNI Svaligiato dai ladri l’appartamento di Doriana Musacchi (foto), ex consigliera comunale. I ladri sono entrati in azione lunedì pomeriggio in via Cardano, nella zona della stazione ferroviaria, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Il colpo, l’ennesimo della serie, è stato messo a segno nel pomeriggio di lunedì. I malviventi hanno portato via oggetti preziosi e ricordi di una vita, forzando la porta d’ingresso dell’abitazione, a secondo piano. "Da novembre questo è il terzo furto negli appartamenti di questo palazzo – spiega Musacchi –. Sono rientrata verso le 19 e mi sono subito accorta che c’era qualcosa di strano. In casa non c’è stato nessuno fin dalle 15.30, quindi il furto è avvenuto in questo arco temporale. Il bottino? Sto ancora verificando. Comunque erano esperti, hanno rubato oggetti preziosi e lasciato gli articoli di bigiotteria. E già che c’erano si sono anche mangiati i cioccolatini...". E adesso?. "Pulisco e disinfetto tutto e installerò un sistema antifurto – conclude –, ma voglio che si sappia quanto è accaduto a me, in modo che altri si possano proteggere da un reato purtroppo frequente"