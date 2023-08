Ex comunità Onat La polemica in Consiglio

Un ramo secco che continua ad assorbire denaro pubblico, ma che non può essere reciso. E’ la situazione della ex comunità Onat a cui il Comune di Orvieto è costretto a versare un contributo annuo nonostante l’ente montano sia da tempo in liquidazione. La questione è stata sollevata dal consigliere comunale Stefano Olimpieri, ma la spiegazione dell’assessore Piergiorgio Pizzo non lascia spazio a scappatoie."Ho nuovamente sentito il commissario liquidatore di tutte le Comunità montane dell’Umbria – dice Pizzo – che ha ribadito la disponibilità a incontrare i capigruppo del consiglio comunale o la seconda commissione per illustrarci quello che sta facendo". Nella replica Olimpieri si è dichiarato "non soddisfatto ma non della risposta dell’assessore quanto della risposta del liquidatore. Piuttosto che fare un decreto ingiuntivo dovrebbe dirci perché paga rimborsi chilometrici da 2mila euro al mese al consulente. Il Comune si deve far spiegare bene e in maniera seria perché vengono impiegati così i soldi pubblici".