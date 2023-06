Ex chiesa del Carmine Via alla riqualificazione con i fondi del Pnrr

Via libera della Giunta comunale al progetto esecutivo per la riqualificazione dell’ex chiesa del Carmine, nel parco della Passeggiata, con il rifacimento della copertura: un intervento da 1,8 milioni di euro. "La copertura della spesa – spiega Palazzo Spada – è garantita da fondi del Pnrr sulla rigenerazione urbana per 1 milione e 650mila euro e, per 150mila euro, con fondi del Comune. Con la delibera approvata si dà mandato alla direzione lavori pubblici di provvedere nel più breve tempo possibile all’espletamento della gara d’appalto". "Grazie a questo intervento – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Maggi – si provvederà a sistemare e adeguare definitivamente tutta la parte della copertura dell’edificio e in particolare delle capriate in legno, una delle quali aveva mostrato segni di cedimento". A seguito del terremoto del 2016 venne infatti disposta la dichiarazione di non agibilità dell’intero complesso. I lavori interesseranno anche i locali dell’ex sacrestia