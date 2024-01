"Ex Calai, bene il recupero. Altro che demolizione"

GUALDO TADINO – "La sinistra voleva demolirlo, ma, grazie alla Lega, diventerà punto di riferimento sanitario". Lo afferma la capogruppo consiliare del Carroccio, Alessia Raponi, a proposito delle nuove prospettive di recupero dell’ex ospedale Calai; dice: "A distanza di 15 anni finalmente la Giunta di Donatella Tesei, grazie al lavoro dell’assessore Luca Coletto, che ha saputo recepire le istanze del territorio di cui mi sono fatta portavoce a più riprese, hanno ufficializzato il progetto di recupero della struttura destinataria di 9 milioni di euro per la riqualificazione e la revoca del piano del 2015"; ed esalta il riuso con l’ipotizzata "Cittadella della salute", dove "troveranno spazio la Casa di Comunità, l’Ospedale di Comunità, hospice, riabilitazione cardiologica, attività residenziali, la postazione del 118, il Centro diurno Alzheimer, ambulatori, uffici amministrativi e spazi polivalenti a disposizione delle associazioni di volontariato che lavorano nell’ambito sociosanitario". Analoghi i giudizi di responsabili gualdesi di Forza Italia; ringraziano l’impegno di Roberto Morroni, parlano di "una grande vittoria per la nostra città, ma anche per il comprensorio e l’intera Regione, in quanto sarà un polo socio-sanitario tra i più importanti dell’Umbria. E questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e in principal modo del vice presidente Morroni: non ha mai perso l’obiettivo del rilancio del Calai e, insieme alla presidente e all’assessore alla sanità, ha lavorato affinché il sogno di riaprire il Calai diventasse realtà".

A.C.