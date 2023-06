Ex C4, le partite in casa si giocheranno al Blasone

Ha prevalso il buon senso. L’Acf Foligno, ormai ex C4, dopo il cambio di denominazione ha ottenuto un risultato: la società del presidente Paolo Zoppi disputerà le partite casalinghe del prossimo campionato di Eccellenza sul terreno dello stadio Enzo Blasone. L’accordo tra l’Acf Foligno e il Foligno calcio è stato raggiunto nelle ultime ore per cui, dopo una stagione che ha visto la squadra di Sportella Marini giocare a Spello, da settembre il team potrà giocare allo stadio Blasone. Lo farà alternandosi con il Foligno calcio che, dopo la retrocessione, nella prossima stagione disputerà il campionato Regionale di Promozione. Per quanto riguarda preparazione e allenamenti, l’Acf Foligno ha a disposizione il Centro sportivo di Valtopina, rimesso a nuovo. E via anche ai lavori di restyling per quanto riguarda gli impianti di Sportella Marini.

Intanto il ds Pippo Petterini è al lavoro h24 per disegnare una squadra che sia competitiva al vertice nel prossimo campionato di Eccellenza. "La Polisportiva C4 ASD – si legge nella nota diffusa dal club – comunica che il prossimo Campionato di Eccellenza 202324 sarà disputato allo Stadio ’’Enzo Blasone’’ di Foligno. La società esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto con i vertici del Foligno Calcio e ringrazia in particolare il presidente Simone Filippetti che ha collaborato fattivamente all’operazione".