Evitato l’inquinamento ambientale

NARNI "Sono confortanti i risultati delle analisi eseguite sui due filtri provenienti dal campionatore Echo Emergency posizionato nei pressi dell’impianto GreenAsm, nella zona industriale di Nera Montoro, interessato dall’incendio di domenica". Lo comunica Arpa Umbria. "Lo strumento consente di effettuare campionamenti dell’aria attraverso dei filtri - spiega l’Agenzia – , che poi vengono analizzati in laboratorio, per verificare la presenza e l’eventuale concentrazione con particolare riferimento a diossine, Ipa e altri microinquinanti. I risultati delle analisi eseguite sui due filtri dal campionatore risultano escludere particolari criticità rispetto agli inquinanti ambientali generalmente correlati ad eventi di questo tipo". "Sia le concentrazioni di diossine e furani - continua Arpa – che le concentrazioni di Pcb diossina simile risultano al di sotto del limite di quantificazione analitico (minore di 10 femtogrammi I-TEQm3), mentre per gli Ipa (con particolare attenzione alla presenza di benzo-a- pirene) la concentrazione rilevata sul primo filtro è comunque inferiore al valore obiettivo fissato dal D.lgs 1552010. Allo stesso modo le concentrazioni riscontrate dei metalli (Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo) risultano largamente inferiori ai valori limite". .