Evento podistico: "Corri per Leo" 200 atleti in gara

Ancora un successo per la “Corri per Leo”. La manifestazione podistica, ideata dalla fondazione Avanti Tutta, nell’edizione 2023 che si è tenuta al percorso verde ha fatto registrare ben 200 iscritti. La gara competitiva da 9,8 km ha visto tagliare in 31 minuti e 20 secondi per primo il traguardo il keniano Simon Kibet Loitanyang (TX Fitness). Nella categoria femminile successo per Giulia Giorgi (diciannovesima nella classifica generale) dell’Atletica Avis Perugia con il tempo di 37 e15.