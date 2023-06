EVENTO DEL CONSERVATORIO

“Notte Bianca ben temperata“ è l’evento non stop che il Conservatorio di musica perugino “Francesco Morlacchi“ mette in scena venerdì 23 giugno dalle 19 a mezzanotte. Il porgramma propone musica in tre diverse location del centro storico: all’Auditorium del Conservatorio in piazza Mariotti ci saranno “Musiche per organo, fiati e percussioni, vocale da camera, archi“, nel Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo in piazza IV Novembre la Maratona pianistica “Bach e dintorni” e nell’ex Chiesa di Santa Maria Maddalena in Corso Cavour “Musiche per strumenti a fiato“. Ingresso libero.