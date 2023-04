Evento contro la violenza Ospite anche Zarrillo

Inner Wheel Foligno in campo contro la violenza sulle donne. Sarà l’Auditorium San Domenico ad accogliere domani, alle 21, “In nome del Codice Rosa: donne d’eccezione“, evento benefico messo in campo proprio Inner Wheel Foligno (Strong Women, stronger world e Work Wonders) in adesione al progetto nazionale “Codice Rosa“, ideato dalla dottoressa Vittoria Doretti ospite d’onore della serata. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per aprire una stanza all’ospedale San Giovanni Battista dove accogliere donne, bambini vittime di violenza e persone discriminate in genere, per ricevere le necessarie cure in assoluta riservatezza e con la necessaria delicatezza. Uno spazio quindi dove trovare giuste parole e giuste attenzioni per far fronte a un fenomeno che sta attraversando con crescente gravità la nostra società. Alla serata hanno dato la loro adesione molte autorità politiche e istituzionali del panorama regionale, ma anche personaggi noti al grande pubblico. Tra questi l’attrice Anna Valle che porterà in collegamento streaming il proprio sostegno all’iniziativa, mentre sul palco saliranno il cantante Michele Zarrillo e la pianista Eleonora Beddini. Che sarà anche una delle nove donne protagoniste del filmato “Donne d’Eccezione“, prodotto per l’occasione da Inner Wheel Foligno e proiettato nel corso dell’evento. La conduzione della serata sarà tutta nelle mani dell’attuale presidente del club folignate Romina Morici. "Ci sono silenzi – dichiara – che non trovano mai un posto per essere raccontati. Silenzi che creano cicatrici irreparabili".