Eventi promossi nel 2023. C’è il bando per i fondi

C’è tempo fino all’11 dicembre per presentare la domanda per la concessione di contributi e altri vantaggi economici ad enti e associazioni per iniziative organizzate nel corso del 2023. Il Comune ha pubblicato il bando ed ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 32mila euro complessive ripartite nelle varie categorie: sportive, ricreative e del tempo libero (8mila); socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale (6 mila); culturali e celebrative (6 mila); di promozione delle relazioni internazionali e sviluppo turistico (5mila); di tutela e valorizzazione dell’ambiente (2.500); per lo sviluppo di politiche giovanili (2mila); educative e scolastiche (mille); di valorizzazione, sensibilizzazione, informazione finalizzata allo sviluppo economico ed alla promozione della cultura imprenditoriale (mille); per la promozione della conoscenza dell’identità e della memoria locale (mille).

L’obiettivo è quello di attivare eventi ed iniziative per un minimo di 64mila euro. Per ottenere il finanziamento è obbligatoria una relazione illustrativa dell’iniziativaattività oggetto della domanda corredata dall’indicazione del contributo richiesto (mai superiore al 50% dell’importo totale delle spese presunteeffettive)e a seconda dei casi, di dettagliato preventivo o consuntivo delle spese e delle entrate. Sarà stilata una graduatoria con i rispettivi finanziamenti assegnati. Gli eventi e le iniziative devono essere stati organizzati nell’anno 2023.