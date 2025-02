Eventi per il Giubileo e il centenario francescano. La minoranza: "Si faccia un tavolo permanente"

GUALDO TADINO - Il gruppo consiliare di minoranza “Rifare Gualdo“, composto da Simona Vitali, Cinzia Natalini e Chiara Casciani, presenterà una mozione in Consiglio comunale per richiedere un coinvolgimento diretto nell’organizzazione degli eventi estivi gualdesi. Intende dare un contributo in occasione del Giubileo e del centenario francescano. "La nostra intenzione – affermano – è quella di creare un tavolo permanente di lavoro che si strutturi in maniera costante per tutto l’anno. Un’esperienza aperta alla partecipazione di maggioranza, opposizione, associazioni di categoria, culturali e sportive, di gruppi di giovani e delle migliori risorse della città. Unendo forze e competenze possiamo dare vita a un grande progetto di rilancio del centro". Insomma viene proposto un "lavoro corale, senza sostituirsi all’assessore di riferimento, supportandolo in sinergia".