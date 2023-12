Eventi natalizi in un ricco cartellone

CASTEL VISCARDO L’atmosfera natalizia si fa sempre più evidente grazie alle tante iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale. E, come ogni anno, l’entusiasmo per il Natale è reso ancora più speciale grazie ad una serie di eventi ed iniziative pensate per coinvolgere la comunità all’insegna della solidarietà. Il Comune lancia così un cartellone di eventi natalizi particolarmente ricco, pensato per accendere la magia delle feste. Quest’anno il paese brillerà più che mai grazie ad un’illuminazione magica e a tante decorazioni natalizie. Le strade principali e le piazze saranno adornate con archi luminosi, alberi di Natale scintillanti e decorazioni artistiche. I mercatini natalizi saranno una grande occasione per chi cerca regali unici con bancarelle ricche di prodotti artigianali, prelibatezze culinari e decorazioni.