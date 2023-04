Eventi e turismo Così i musei ’raddoppiano’

TODI - Sono stati 1.330 i biglietti per accedere ai siti del circuito museale durante il week-end, più del doppio rispetto agli stessi giorni dello scorso anno, quando i biglietti furono 606. Numeri che, a parere dell’amministrazione comunale, confermano l’ottima partenza della stagione turistica e migliora le buone performance registrate nella settimana pasquale e nei primi week end di primavera. Il tasso di occupazione nelle strutture è stato superiore al 90 per cento, secondo le dichiarazioni diffuse dalle stesse associazioni di categoria, con prenotazioni in ulteriore crescita per le prossime settimane. A favorire la grande affluenza degli ultimi giorni anche le manifestazioni che si sono tenute nel centro storico, tra le quali ’Todi la città degli arcieri’ e il mercatino di artigiano e vintage ’Fieramente’. Un’offerta di iniziative che andrà intensificandosi a maggio.