Eventi alla Rocca Maggiore, 10mila presenze nell’ultimo weekend

ASSISI - Dopo la riapertura post restauri, un mese fa, la Rocca Maggiore di Assisi è tornata a ospitare eventi organizzati nell’ambito di "Assisi estate 2023". Il comune di Assisi, che ha promosso l’iniziativa, si dice molto soddisfatto. In migliaia – si parla di 10mila spettatori -, lo scorso week end, hanno affollato gli spazi del monumento simbolo della città per Riverock Festival, realizzato con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale - viene evidenziato da palazzo dei Priori -. L’iniziativa ha richiamato un pubblico trasversale proponendo sul palco artisti come Daniele Silvestri e emergenti apprezzati dalle nuove generazioni. Alcuni hanno anche visitato l’antica fortezza. "Sono stati quattro giorni di festa all’insegna della musica, dell’aggregazione e del divertimento – sottolineano Stefania Proietti e Veronica Cavallucci, sindaco e assessore alla cultura di Assisi – in un contesto unico e suggestivo. Eccllente la macchina organizzativa, incluso il servizio navetta gratuito attivato dal Comune per rendere più accessibile il luogo del festival".