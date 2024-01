Evade dai domiciliari e minaccia il vicino di casa con un coltello, 26enne in carcere

Spoleto, 15 gennaio 2024 – Ha violato gli arresti domiciliari ed è finito in carcere. E’ quanto accaduto a Spoleto, in provincia di Perugia. Un uomo di 26 anni, durante le festività natalizie, mentre si trovava agli arresti domiciliari, è uscito dalla propria abitazione, in violazione del provvedimento cautelare, e nel cortile interno dello stabile ha minacciato un vicino di casa con un coltello nel tentativo di compiere un'aggressione fisica. L'uomo, impaurito, si è rientrato in casa richiedendo aiuto. I carabinieri di Spoleto hanno accertato i fatti e a seguito della ricostruzione della vicenda, i militari della Stazione di Campello sul Clitunno, ricevuta la misura di custodia in carcere, hanno dato corso alla sua esecuzione a carico del 26enne che, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere.