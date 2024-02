Evasi al Fisco 1 miliardo e 253 milioni: "Ma il recupero è in forte crescita"

Un miliardo e 253 milioni di euro: è questa la cifra dell’evasione fiscale in Umbria. In pratica è come se ogni umbro (neonati compresi) non versasse al fisco circa 1.450 euro. E’ quanto rileva l’Ufficio Cgia di Mestre (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) su dati del Ministero dell’Economia e Finanze riferiti al 2021, che spiega come il recupero è in forte crescita negli ultimi anni. Questo significa che in Umbria a fronte di 100 euro incassati dall’Erario, 13,2 euro rimangono indebitamente nelle tasche degli evasori.

Una percentuale che indica la nostra regione come la nona in questa graduatoria con una media nazionale pari a 11,2 euro. Le differenze territoriali sono molto marcate in verità: se in Calabria l’infedeltà fiscale è del 18,4 per cento, in Campania del 17,2 per cento e in Puglia del 16,8 per cento, nella Provincia Autonoma di Trento, invece, scende all’8,6 per cento, in Lombardia all’8 per cento e nella Provincia Autonoma di Bolzano al 7,7 per cento.

Ma quali sono le cause che hanno assicurato il recupero di cifre così importanti? In primo luogo - spiega Cgia - l’applicazione della cosiddetta ‘compliance’ (adempimento spontaneo degli obblighi tributari; operazione che matura dopo che il contribuente ha ricevuto una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate). In secondo luogo l’introduzione della fatturazione elettronica e l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi; il terzo motivo è legato agli effetti dello ‘split payment’ in capo a chi lavora con la Pubblica Amministrazione (regime particolare che si applica in caso di fatturazione nei confronti degli enti pubblici e consiste nel fatto che, quest’ultima, trattiene l’Iva addebitata in fattura, provvedendo a versarla autonomamente all’erario) e del ‘reverse charge’ (meccanismo che prevede che al versamento dell’imposta sia tenuto il cessionario/committente e non il cedente o prestatore) per le aziende che operano, in particolare, nel settore delle costruzioni. "Per contrastare maggiormente l’evasione bisogna essere inflessibili con chi è completamente sconosciuto al fisco e altrettanto decisi nei confronti di coloro che, sebbene "targati", fanno i furbi – precisa Cgia – Nel frattempo, riteniamo che per ridurre l’infedeltà fiscale e allinearci agli standard dei paesi europei meno interessati da questo fenomeno sia auspicabile mettere a punto in tempi rapidi un fisco meno aggressivo, più semplice, più trasparente e più equo, premiando chi produce, chi crea occupazione e genera ricchezza. Garantendo – conclude l’associazione -, allo stesso tempo, un gettito sufficiente a far funzionare la macchina dello Stato e per aiutare chi si trova in difficoltà".