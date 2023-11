Evade dai domiciliari e va in hotel

Un ospite che era diventato indesiderato. Perché, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva ancora pagato per il suo soggiorno. Un ospite che non doveva neanche trovarsi lì, perché non avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione, fuori Umbria. Lo hanno identificato gli agenti della squadra volante, intervenuti dopo la richiesta dei titolari della struttura ricettiva. L’ospite indesiderato era nella sua stanza. È stato identificato per un cittadino italiano di 37 anni con precedenti. Da un controllo più approfondito, è emerso che il 37enne era gravato da un’ordinanza di custodia cautelare con la quale veniva disposta la misura dei domiciliari da eseguirsi nella propria abitazione. L’uomo è stato arrestato. È stato anche denunciato per truffa. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la revoca dei domiciliari e il rientro in cella.