Evade dai domiciliari, arrestato

Fuori casa quando non avrebbe potuto. E non la prima volta. I carabinieri della stazione di Perugia hanno arrestato per evasione un uomo di origine tunisina di 42 anni, disoccupato, sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso sempre nel capoluogo umbro. Durante il controllo quotidiano sul rispetto delle disposizioni, il soggetto è stato sorpreso all’esterno della sua abitazione senza alcuna autorizzazione. Il 42enne non è nuovo a questo tipo di reato, riferiscono i carabinieri. L’uomo, infatti, era già stato sorpreso fuori dalla sua abitazione anche a gennaio e marzo scorso ed era stato denunciato per evasione. Questa volta però i militari lo hanno dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito come disposto dal magistrato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.