Eva, cent’anni nel suo negozio È la tabaccaia-barista più longeva

Ha iniziato a fare quel lavoro quando aveva appena nove anni, aiutando i genitori nell’attività di famiglia a Montegabbione e ora che di primavere ne ha disinvoltamente accumulate 100, le spetta di diritto il titolo di tabaccaia e barista più longeva d’Italia. La storia di Eva Tortolini non è solo un esempio di una vecchiaia serena, segnata dal tran tran rappresentato da famiglia e lavoro, ma costituisce soprattutto una delle ultime testimonianze di un mondo prossimo a scomparire. Il mondo dei piccoli paesi, Montegabbione non arriva a 1100 abitanti, in cui la sovrapposizione tra i rapporti sociali e i legami famigliari non è solo un argomento retorico, ma una dimensione quotidiana fatta di scambi, attenzioni, dialogo, momenti dolorosi, vicinanza, scherzi, confidenze. L’Italia delle piccole botteghe, degli empori dove si trova un pò di tutto come nel negozio di Eva. Anche tanta simpatia, perché Eva è una donna simpatica e di grande spirito. "Ho cominciato a 9 anni – spiega Eva da dietro quel bancone in cui ha trascorso quasi un secolo – ho continuato fino a 93 anni". Con il covid aveva un po’ allentato, ma ora la mattina ama tornare al suo posto di combattimento. "Mi serve per stare bene – spiega con il sorriso – è quello che ho sempre fatto e mi viene naturale. Ho avuto una vita a volte dura, soprattutto durante la guerra quando nel paese abbiamo conosciuto la miseria – racconta –. I miei genitori mi hanno sempre ripetuto che non ci si doveva mai approfittare di nessuno, anzi cercare di aiutare gli altri. Ho sempre seguito questo esempio. Sono stata sempre sorridente, lo sono ancora. Ho conosciuto persone di vari paesi, sono fortunata perché faccio un lavoro tanto bello". Per il suo centesimo compleanno gli abitanti di Montegabbione le hanno regalato una raccolta di poesie composte in suo onore.

Cla.Lat.