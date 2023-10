Eurochocolate, il gran finale. L’ultimo assalto dei golosi. Eventi e dolcezze all’Umbriafiere

Ultimo assalto al regno del cioccolato. Si chiude oggi l’edizione 2023 di Eurochocolate e l’Umbriafiere di Bastia si prepara al gran finale della kermesse con le sue mille attrazioni al profumo di cacao e la sua creatività giocosa e spettacolare. Ieri tante persone arrivate da tutta Italia hanno invaso l’Umbriafiere e anche per oggi si prevede un boom di presenze così da superare facilmente i 73.360 visitatori dell’edizione 2022. Fin dalla partenza Eurochocolate ha avuto numeri in forte crescita sul fronte di arrivi e vendite e lo scorso week-end ha registrato un incremento del 14.8% per le presenze dell’11,5% per le vendite di cioccolato.

In attesa dei dati finali (che verranno annunciati martedì) oggi la giornata si annuncia decisamente golosa con il suo viaggio nei tre padiglioni dell’Umbriafiere e nelle tre coloratissime aree tematiche, la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Sul fronte degli eventi, ultimi colpi di scalpello per le amatissime maxi Sculture di Cioccolato e grande attesa per il live show di Luca Montersino, con posti a sedere già esauriti da giorni. Chef e personaggio televisivo affermato nel mondo della cucina, cuoco e pasticcere, docente nelle migliori scuole d’Italia, oggi presenterà al pubblico il gelato al cioccolato monorigine Ecuador 70% su stecco firmato, con degustazione finale. Inoltre, grazie al progetto firmato dalla Regione, tornano alle 14 “Le ricette di Ivan“ con lo chef Ivan Alunni Pasquali pronto a portare sul palco del Cooking Show curiose ricette dove la golosità del cioccolato incontrerà i prodotti agroalimentari tipici dell’Umbria.

Tutto il resto è da scoprire tra le tante sorprese e proposte di un itinerario che si snoda nei 14mila metri quadrati dell’Umbriafiere: alla “Chocolate Experience“ si moltiplicano live show, laboratori, degustazioni guidate fino al bel progetto dedicato alla comunità dei coltivatori di cacao della lontana Playa de Oro in Ecuador, in piena foresta amazzonica, con tanto di percorso, tra didattica e intrattenimento, sulla produzione di cioccolato, dalla fava di cacao alla tavoletta. Spazio poi al mega emporio del cioccolato del “Chocolate Show“ con 153 aziende e 5mila referenze mentre allegria, giochi e divertimento tengono banco al “Funny Chocolate“ dove va fortissimo lo lo “Spazio Albert Einstein“, con uno show ricco di esperimenti, laboratori, enigmi.

Sofia Coletti