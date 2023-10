Eurochocolate di qualità. Tra MasterChef e nocciola

Anche la terza, intensa giornata di Eurochocolate, in corso a Umbriafiere fino a domenica 22, è proseguita all’insegna dei sold out: dopo il successo di sabato per l’attesissimo Ernst Knam, posti a sedere esauriti da giorni, infatti, anche per il live show di Francesco Aquila, vincitore dell’edizione 2021 di MasterChef Italia, che si è svolto sul palco sul palco dei Cooking Show. Particolarmente apprezzati anche gli appuntamenti quotidiani firmati Cacao Solution con Gelato Contemporaneo (GeCo) dedicati ai migliori produttori di cacao nel mondo.

Insomma, un successo che prosegue quello di Eurochocolate 2023. Ad arricchire il fitto calendario dei live show anche la presenza di sei Maestri APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. Infatti, grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione che raccoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce, ad avvicendarsi sul palco da oggi e fino a domenica 22, alle ore 12, saranno Eugenio Morrone, Francesco Elmi, Salvatore Varriale, Denis Buosi, Paolo Staccoli e Francesco Mastroianni. Riprendono poi da stamattina anche le opportunità formative e di laboratorio riservate alle scuole. E domani c’è un appuntamento importante per la produzione di qualità locale: alle 15, sul palco Cooking show, c’è "La filiera della nocciola umbra", talk che vedrà sotto i riflettori la nocciola, uno dei prodotti d’eccellenza del territorio umbro, declinata tra agricoltura, cibo, mercati e sostenibilità. L’evento, promosso da ProAgri e Confagricoltura Umbria, vedrà la partecipazione di Domenico Brugnoni (presidente ProAgri), Fabio Rossi (presidente Confagricoltura Umbria) e Federico Laudazi (responsabile Agribusiness Deployment Italia Ferrero HCo).