Terni, 6 luglio 2021 Esplode la festa in tutta l'Umbria quando Jorginho segna il rigore decisivo e lancia l'Italia nella finale degli Europei, come non accadeva dal 2000 e prima ancora dal 1968.

Una gioia incontenibile nella vittoria ai rigori contro la quotatissima Spagna, con un pensiero a Leonardo Spinazzola, l'unico umbro 'azzurro', infortunatosi nella partita contro il Belgio. Il primo pensiero per il folignate Spinazzola è quello dei compagni di squadra tanto che Lorenzo Insigne nei festeggiamenti post gara sul prato verde di Wembley, indossa la maglia azzurra proprio con il nome di Spinazzola.

Il prato di Wembley e l'Umbria diventano limitrofi nei festeggiamenti. A Terni, in particolare, diffuse da Ternana Official sul suo canale Instagram, impazzano sui social le foto di un tifoso rossoverde delle Fere che, indossando la maglietta d'ordinanza della Ternana, “dirige” il tifo italiano sugli spalti della catttedrale del calcio, Wembley.