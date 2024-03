Ethos, piantati nuovi alberi in diverse zone del territorio comunale

GUBBIO – Il tema della sostenibilità ambientale deve essere di primaria importanza per governi nazionali e amministrazioni locali. Il Comune di Gubbio, oltre ad una serie di iniziative relative all’illuminazione cittadina, ha accolto anche il progetto di Ethos.

Gruppo commerciale che gestisce diversi centri commerciali, nella città eugubina sta piantando nuovi alberi in diverse zone del territorio comunale. Nel dettaglio, sono 43 quelli già inseriti, a Cipolleto, in via Frate Lupo, nelle case popolari e nel futuro skate park che sorgerà in via Rousseau.

"Ethos – spiega la vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessia Tasso – ha voluto guardare in particolare alle scuole coinvolte in progetti all’insegna del rispetto dell’ambiente e della necessità di mettere in atto azioni concrete per ridurre l’impatto di Co2 nell’atmosfera.

Ben vengano dunque queste iniziative, che, di pari passo con le azioni portate avanti nel quotidiano del nostro operare, rendono la nostra città sempre più green e attenta alla cura del verde".