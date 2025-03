"Estendere a San Sisto le modalità di raccolta rifiuti"

"Estendere anche a San Sisto le modalità di raccolta dei rifiuti in uso nella città “compatta”, attraverso cassonetti di varia dimensione e tipologia, dotati di lucchetto e abbinati di fatto ad una singola utenza (condominiale o meno)". E’ la proposta che approderà in Consiglio comunale di Nicola Volpi (FdI) che ricorda come "la modalità attualmente in uso nel quartiere di San Sisto è invece quella applicata per le frazioni, che risulta del tutto insufficiente e non adeguata per la residenzialità della zona, oltre che per la stessa quantità dei rifiuti prodotti. Per questo – afferma – ho presentato un ordine del giorno. L’esigenza è stringente, poiché spesso si verifica l’abbandono di rifiuti e conferimenti non corretti da parte di cittadini –spesso di passaggio e non residenti nel quartiere – che comportano un evidente degrado nei punti di raccolta attuale. Chiedo questo impegno, per evitare quanto sta accadendo a Ponte S. Giovanni dove a dispetto degli annunci, la modalità della raccolta dei rifiuti è ancora quella tradizionale".