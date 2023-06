E...state Insieme 2023", Porano si prepara a un fitto programma di eventi"

Il Comune di Porano, la Pro Loco, i Cherries on Swing a Set, la compagnia teatrale ’’La Batreccola’’, la protezione civile dell’orvietano e biblioteca comunale di Porano uniti per dare vita ad un fitto e variegato programma che allieterà le giornate e le serate di ’’E...state Insieme 2023’’. Si comincia con la tradizionale manifestazione ’’Borgo in Festa’’ da giovedì 22 a domenica 25 giugno, magistralmente organizzata dalla Pro Loco di Porano, alla scoperta dei sapori e delle tradizioni del territorio tra musica ed enogastronomia.

Da lunedì 10 a domenica 16 luglio il Parco di Villa Paolina torna ad ospitare, dopo gli anni della pandemia, il campo scuola della Funzione Associata di protezione civile dell’Orvietano rivolto ai ragazzi delle scuole medie intitolato ’’Anch’io sono la Protezione Civile’’. Sabato 15 luglio, nell’ambito del campus della protezione civile, si svolgerà la serata musicale ’MAF on The Road 2023’ a cura di AssMusicAlt.Giovedì 20 luglio Piazza Carlo Alberto si farà cornice per il Festival internazionale Green Music con il concerto del Duo fratelli Pollice organizzato dall’associazione musicale ’’I mastri musici’’ con il patrocinio del Comune.