Estate di scoperte archeologiche Dalla villa romana spuntano nuove testimonianze del passato

Una calda estate di scoperte archeologiche tra Orvieto, Castelviscardo e Ficulle dove sono rivenuti alla luce nuovi resti di una villa romana, già conosciuta. Era dalla fine dell’Ottocento che si erano perse le tracce della villa, quando vennero recuperate iscrizioni ed elementi decorativi in marmo, individuando anche un impluvium. Si tratta di un insediamento d’epoca imperiale sorto lungo la riva del fiume Chiani, l’antico Clanis, fiume di primaria importanza in epoca etrusca e romana in quanto era navigabile nelle due direzioni. Dallo scorso giugno un team di ricercatori e studenti della University of Oklahoma è sulle tracce della villa in località Pian di Mealla, a Ficulle. La direttrice dello scavo è Susan Alcock coadiuvata sul campo da Joey Williams mentre Claudio Bizzarri coordina l’intero progetto, di cui è concessionario il Comune di Ficulle. Nella mattinata di martedì prossimo lo scavo sarà aperto al pubblico, mentre nella serata di mercoledì alle ore 21 al teatro San Lorenzo di Ficulle verranno presentati i risultati della prima campagna di scavo, una delle tre già progettate nel periodo 2023-2025. Nella zona di Campo della Fiera ad Orvieto, invece, continua il ritrovamento di ceramiche medievali e rinascimentali, all’interno del convento medievale di San Pietro in Vetere i cui scavi sono guidati dell’università di Foggia, da professor Danilo Leone e dall’associazione Campo della Fiera. In questa campagna di scavo che proseguirà fino al cinque agostom continuerà ad essere indagato il "pozzo delle meraviglie" dove, lo scorso anno, erano stati trovati circa 300 vasi integri, dal XII al XVI secolo. La costruzione non è collegata agli edifici, ma al convento della chiesa di San Pietro in vetere. "I risultati finora ottenuti – spiega la professoressa Simonetta Stopponi, direttrice dello scavo – documentano l’importanza storica di un luogo che, dal VI secolo a.C., fu sede del santuario federale, chiamato dagli etruschi luogo celeste e dai romani Fanum Voltumnae, che continuò a vivere fino al XV secolo".

Cla.Lat.