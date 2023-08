“Estate da incorniciare“ Paciano, boom di visitatori

"Un’estate da incorniciare". Gli eventi di intrattenimento appena archiviati, primi tra tutti la tradizionale Corsa dei carretti e la Sagra dello strozzaprete, hanno convogliato su Paciano un notevole numero di visitatori. E così l’Amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Riccardo Bardelli e del vicesindaco Luca Dini, rivolge un pubblico ringraziamento a tutti colori che si sono adoperati per decretare il successo delle iniziative, tutte svolte nel centro storico del borgo che con le mura e i palazzi d’epoca fa da suggestiva cornice. "Il periodo di Ferragosto – si legge in una nota del Comune - si è caratterizzato per un afflusso notevole di persone che hanno avuto modo di partecipare alla Sagra dello Strozzaprete e alla Corsa dei Carretti. Il successo di queste iniziative è stato sotto gli occhi di tutti". Protagonisti in primo luogo la Pro Loco, a cui si deve l’organizzazione della Sagra, e la "Congrega", soggetto promotore della "spericolata" corsa agostana.