Esposto sulla nomina del direttore. Procura indaga per abuso d’ufficio

Le procedure che hanno portato alla nomina di Saverio Verini, da aprile direttore della Galleria d’arte moderna di Palazzo Collicola e di altri musei di Spoleto, sono regolari? Ad indagare su questo fronte è la Procura della repubblica, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di abuso d’ufficio. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati e l’inchiesta parte in seguito ad un esposto presentato nella stessa Procura dai consiglieri comunali di opposizione. I fatti sono piuttosto recenti: il sindaco Andrea Sisti ha presentato ufficialmente il nuovo direttore alla fine di aprile, con una conferenza stampa nella quale Verini spiegava per sommi capi il suo progetto culturale relativo al nuovo Polo museale spoletino, che comprende tra gli altri anche il Museo del tessuto, la Casa Romana, il Museo di scienze del territorio, il Museo delle miniere e la chiesa dei santi Giovanni e Paolo. La polemica sulla nomina però era iniziata già diversi mesi prima, sin da quando il Comune, nel gennaio del 2023, aveva pubblicato l’avviso per la selezione attraverso curricula del nuovo direttore. La segnalazione alla Procura è arrivata solo all’esito della selezione, quando il nome del figlio del senatore altotiberino del Partito Democratico, Walter Verini, fu annunciato a mezzo stampa, addirittura prima del termine delle procedure per la selezione. A questo punto gli esponenti del centrodestra, che siedono in Consiglio comunale, hanno voluto vederci più chiaro chiedendo alla procura di verificare la correttezza del bando e della procedura che hanno portato alla nomina di Saverio Verini. Per la selezione dei sette curricula (tra questi c’era anche quello del direttore uscente Marco Tonelli) era stata istituita un’apposita commissione di esperti presieduta dal professor Luca Gammaidoni dell’Università di Perugia.

L’incarico per il nuovo direttore Verini è triennale e prevede un compenso di 25mila euro l’anno. L’indagine è solo nella fase preliminare ed a seguirla è la Guardia di Finanza, che avrebbe già iniziato ad ascoltare alcune persone informate sui fatti e ad acquisire la documentazione relativa al bando e alle procedure di nomina. È la prima volta che l’amministrazione comunale per individuare questa figura ricorre ad una selezione pubblica. Sia il direttore uscente Marco Tonelli, sia il suo predecessore Gianluca Marziani erano stati nominati direttamente dai rispettivi sindaci pro tempore in quanto il compenso annuo previsto rientrava nei parametri dell’affidamento diretto.