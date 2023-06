Esportazioni col vento a favore E la maglieria fa da locomotrice

Esportazioni a gonfie vele per l’Umbria con un un valore di 934 milioni di euro nel 2022 ((+24,1% rispetto all’anno precedente), che fa toccare picchi di crescita di oltre 180 milioni. Lo dicono i numeri del Monitor dei Distretti dell’Umbria, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. A guidare la classifica, con la crescita percentuale più marcata è il distretto della “maglieria e abbigliamento“ di Perugia (+25,6%), seguito dall’“olio umbro“ (+22,9%) e dal “mobile“ dell’Alta Valle del Tevere (+18,9%).

La mappa dei mercati: per quanto riguarda i mercati di destinazione, gli Stati Uniti rafforzano il proprio ruolo e con circa 180 milioni di euro rappresentano il 19% delle vendite estere. Questo incremento è stato trainato principalmente dal distretto della maglieria e abbigliamento (+59,7%), che ha superato i 145 milioni di vendite verso gli Stati Uniti. Positiva, inoltre, la dinamica verso i mercati asiatici come Cina (+63,6%) e Repubblica di Corea (+49,6%); in questo caso il distretto più dinamico è stato quello dell’olio umbro che ha più che raddoppiato le vendite verso questi mercati (+103,5%). Buona anche l’evoluzione verso la Francia (+21,9%) e la Spagna (+50,4%) trainate rispettivamente dal distretto della maglieria e abbigliamento di perugia (+39,6%) e dall’olio umbro (+85,0%). A causa delle tensioni geopolitiche il mercato che mostra il ritardo maggiore è la Federazione Russa, con un calo delle vendite rispetto all’anno precedente del -48,4%.

"L’economia italiana - commentano gli esperti di Intesa Sanpaolo - ha mostrato nel 2022 una buona capacità di risposta alla complessità e alle tensioni dello scenario e una elevata competitività, con una crescita del PIL superiore a quella del PIL mondiale per due anni consecutivi. Le attese per il 2023 sono di un diffuso rallentamento, in un quadro di domanda mondiale meno favorevole anche se agevolata dal calo dei prezzi energetici. Le specializzazioni distrettuali dovranno valorizzare le caratteristiche che hanno reso distintive le produzioni umbre, come la qualità e il forte presidio dei mercati internazionali, per rafforzare il proprio posizionamento".