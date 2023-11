Esplosione mortale di Gubbio, si torna in aula il 23 novembre

Il processo per l’esplosione di Gubbio del 7 maggio 2021, nella quale persero la vita Samuel Cuffaro ed Elisabetta D’Innocenti riprende dai consulenti. Prossima udienza fissata per il 23 novembre, dopo il rinvio disposto ieri a causa di un impedimento tecnico. Tra i testimoni previsti anche una dipendente della Greenvest, una delle due aziende collegate, che operavano nel settore della produzione e commercializzazione della cannabis light. Lavorazione che avveniva in una sorta di laboratorio, secondo l’accusa, privo di qualsiasi sistema di prevenzione degli infortuni e dove il metodo utilizzato per il “lavaggio“ della canapa non avrebbe avuto autorizzazioni né certificazioni. Cinque le persone chiamate a rispondere della morte di Samuel ed Elisabetta e del ferimento di altri due giovanissimi lavoratori che nell’esplosione hanno riportato gravissime lesioni permanenti.