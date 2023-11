Esperti a confronto su Gianni Rodari

Esperti dell’opera di Gianni Rodari provenienti da ogni parte d’Europa si sono dati appuntamento ad Orvieto per celebrare il grande autore di letteratura per ragazzi. L’occasione è stata rappresentata dal convegno (nella foto) organizzato dal Centro studi “Gianni Rodari“ a cinquant’ anni dalla pubblicazione della "Grammatica della Fantasia". Un appuntamento che rappresenta una occasione unica per ascoltare i più importanti studiosi e analisti dell’opera rodariana confrontarsi non solo sul patrimonio culturale che ha lasciato lo scrittore di Omegna, ma anche sugli spunti e le riflessioni che la sua opera ancora oggi mette sul tavolo dei ricercatori.

"Questo ci dà anche la cifra della missione e della nuova vitalità che con il nuovo cda ha ritrovato il Centro studi ’Rodari’ - sottoliena il sindaco e assessore alla cultura, Roberta Tardani -, che oggi non è soltanto uno scrigno da cui attingere tesori ma un’eccellenza culturale, un punto di riferimento importante per studiosi e ricercatori che qui arrivano da tutto il mondo per attingere a un patrimonio inestimabile". Con il trasferimento all’interno della biblioteca il Centro Rodari ha recuperato anche una centralità rispetto ai luoghi della cultura della nostra città diventando patrimonio comune delle scuole e delle associazioni del territorio con cui si intendono ora ampliare sempre più le collaborazioni.