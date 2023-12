"Esondazioni ricorrenti. Necessari interventi di Consorzio e Comune"

TERNI "A Villaggio Campomaggio le esondazioni di acqua sono ricorrenti. Serve un intervento del Consorzio di bonifica Tevere-Nera e del Comune ", cosi il gruppo del Pd. Francesco Filipponi per conto dei gruppi del Pd e di Innovare per Terni ha presentato un atto di indirizzo che impegna il sindaco e la Giunta "a convocare al più presto un incontro congiunto con residenti, tecnici del Comune e del Consorzio Tevere Nera affinché venga dipanata una volta per tutte la questione delle responsabilità e delle competenze. L’intervento è urgente in quanto "il Villaggio Campomaggio è interessato da anni da fenomeni di esondazione inerenti il vicino canale Fosso del Vallo; i recenti fenomeni climatici, caratterizzati da precipitazioni di accresciuta intensità e bombe d’acqua, stanno rendendo la situazione insostenibile per i residenti che lamentano episodi frequenti di allagamenti e danni a pertinenze, cantine e garage; alcuni tecnici del Consorzio Tevere Nera hanno dichiarato che gli interventi di loro competenza sono stati eseguiti e che le problematiche sembrano essere di competenza del Comune".