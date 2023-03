Esercitazioni a Gualdo Tadino e Vafabbrica

L’aggiornamento e le esercitazioni sull’azione comunitaria finalizzate a facilitare la gestione delle emergenze vengono effettuati in questa settimana a Gualdo Tadino e Valfabbrica. Si chiama "Strategy1" ed è in sinergia con "Nightingale2", progetti che si prefiggono di verificare il funzionamento dei 12 standard predisposti per le fasi di pianificazione, preparazione e risposta. L’attività, organizzata e coordinata dai Vigili del fuoco, vede partecipi rappresentanti di 23 partner, provenienti da 16 Stati della UE, la Prefettura di Perugia, le autorità di Protezione civile regionale e dei Comuni ospitanti. Giovedì in mattinata, allo stadio di Valfabbrica, si sperimenta lo standard per le maxi-emergenze; nel pomeriggio a Gualdo si verificano scambi di piani emergenziali con relativo coordinamento; si chiude dalle 16 con una sessione plenaria e relative relazioni tecniche, con la presenza di un membro del governo italiano. A.C.