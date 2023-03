Esempio di impegno civile Ex testimone di giustizia al Cammino dietro la Croce

Sarà l’ex testimone di giustizia Luca Arena, catanese, il protagonista del “Cammino dietro la croce“, il momento penitenziale che il servizio di pastorale giovanile della Diocesi, ogni anno, propone nel venerdì che precede la Settimana Santa. "Arena è una persona che ha avuto molto coraggio - ricorda la Diocesi – : nel denunciare e nell’impegnarsi a vivere normalmente anche dopo la denuncia. Il suo contributo fu ai danni di un giro di affari malavitoso intorno alle cosiddette ‘ambulanze della morte’". Arena sarà dunque ospite a Foligno il 31 marzo e racconterà la sua testimonianza nel momento che si organizza in occasione della celebrazione pasquale. Il Cammino, che sarà presieduto dal vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, è stato organizzato grazie alla fattiva collaborazione delle sezioni cittadine del Masci e dell’Agesci, dell’ufficio diocesano Educazione-scuola-università, Cittadini del Mondo, dell’associazione Libera e interesserà, questa volta, l’area più periferica della città: partirà alle 21 dalla scuola primaria di San Giovanni Profiamma e arriverà alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Belfiore dove le Sacre Rappresentazioni di Fiamenga formeranno una scena evangelica.

Visto il tema scelto della legalità, sono quindi state coinvolte le diverse forze di polizia grazie alla collaborazione del vicequestore del locale commissariato Adriano Felici. Parteciperanno, così, con una loro delegazione, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e l’Esercito. Luca Arena concluderà la sua esperienza nella città umbra incontrando personalmente anche alcune classi dei diversi istituti superiori di secondo grado di Foligno, grazie alla collaborazione dei dei dirigenti scolastici e dei docenti coinvolti nel progetto. "È bello - commenta Michele Tufo, il responsabile della pastorale giovanile - poterci preparare alla Pasqua soffermandoci a riflettere su tematiche che ci chiamano all’impegno e alla responsabilità nei confronti non solo delle nostre vite, ma anche degli altri". Sempre in preparazione alla Pasqua, è stato annunciato anche l’incontro del vescovo Sorrentino con i cresimandi. L’appuntamento è previsto giovedì 6 aprile alle 10 nella chiesa di San Giacomo. All’incontro parteciperanno anche i ragazzi delle scuole medie, scout e gruppi misti, e sarà l’occasione della consegna del Santo Crisma per la Cresima.

Alessandro Orfei