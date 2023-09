Esempi di solidarietà e impegno Tre gli attestati di benemerenza

L’associazione culturale “Pier Luigi Leoni“ conferirà venerdì al Teatro Santa Cristina di Porano alle 18, gli attestati di benemerenza 2023 a tre persone che si sono particolarmente distinte in campo sociale e culturale. Gli attestati saranno consegnati per l’anno in corso ad Armando Fratini, Maria Elena Paoletti e Grazia Quattranni Marini. Armando Fratini è ideatore, co-fondatore e primo presidente del Comitato cittadino dei quartieri, promuove con la sua fervida attività la riscoperta e la condivisione delle tradizioni, favorendo l’incontro e lo scambio culturale e sociale tra centro storico e frazioni. Maria Milena Paoletti si è sempre dedicata agli altri con particolare attenzione e impegno.

È parte attiva della Caritas parrocchiale dove, con altri volontari, raccoglie e accoglie le diverse esigenze di chi si trova nel bisogno, offrendo momenti di ascolto e un aiuto materiale laddove possibile. Milena è parte del consiglio del Centro anziani di Porano, che organizza attività di vario tipo a favore dei soci. Grazia Quattranni Marini è stata per tanti anni presidente del Volontariato Vincenziano di Orvieto, Gruppo San Vincenzo de Paoli. Opera a sostegno di singole persone e famiglie in difficoltà ispirandosi alla spiritualità del suo fondatore, San Vincenzo de Paoli. Il premio, alla tredicesima edizione, viene consegnato a persone, associazioni, enti del comprensorio orvietano che si sono contraddistinti nel campo della solidarietà, del lavoro, dell’esempio di vita quotidiana, del sociale "per riempire il vuoto troppo spesso lasciato dalle istituzioni e dalle varie formazioni sociali".

"Un riconoscimento simbolico - spiegano dall’associazione - a quelle piccole, grandi azioni che si compiono silenziosamente ogni giorno, con generosità e dedizione verso gli altri, con spirito di servizio e solidarietà e, possibilmente, con il sorriso". Il riconoscimento celebra la figura di Leoni, uomo poliedrico che ha svolto per molti anni il ruolo di segretario comunale, di esponente politico, giornalista, scrittore ed intellettuale con interessi in campi disparati,ma sempre capace di esprimere un grande senso di civismo e attenzione al bene comune.

