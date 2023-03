Escursionisti finiscono in una forra, soccorsi con l’elicottero

L'elicottero dei vigili del fuoco

Terni, 11 marzo 2023 – E’ stato necessario far alzare in volo l’elicottero Drago 145 del reparto volo dei vigili del fuoco di Roma per recuperare due escursionisti che erano finiti in una forra con la loro e-bike durante un’escursione.

La squadra della centrale di Terni si era messa subito in moto, ma considerati i tempi previsti per arrivare nella zona – compresa tra Monte della Croce e Piedimonte – è stato allertato l’elicottero, che ha provveduto a verricellare i due escursionisti per poi trasportarli fino all'aviosuperficie in zona Maratta, dove il velivolo è atterrato.