Escalation di terrore Donna perseguitata presenta sette denunce Lo stalker non demorde

di Stefano Cinaglia

Almeno sette denunce e integrazioni presentate a polizia e carabinieri da novembre 2022 a oggi (l’ultima è di venerdì scorso) che descrivono un’autentica escalation di terrore. Una vera persecuzione, così appare, di cui è vittima una sessantenne di origine straniera ma da decenni a Terni, talmente integrata nella città che sono stati alcuni residenti e commercianti della sua stessa via a sollevare il caso. In tutte le denunce la donna indica il suo presunto persecutore. La prima volta, come detto, nello scorso novembre segnalando “minacce e danneggiamento”.

Minacce di morte e danneggiamenti vari, dell’auto soprattutto, ma anche del citofono, che si ripetono con soffocante cadenza. "Sono disperata – ci racconta lei in lacrime –, non so più che fare". Quell’uomo che si aggira in bici intorno all’appartamento della donna lo vedono anche i commercianti della via, a cui lei si rivolge continuamente chiedendo aiuto. Si comincia a novembre, come detto, quando oltre alle minacce di morte compare la colla sul citofono all’esterno del palazzo, sul proprio nome. Dettaglio “macabro“: la donna tiene una bottiglietta di acetone nella cassetta delle poste per ripulire il proprio nome sul citofono da colla e scritte col pennarello. La stessa colla è comparsa anche nella serratura del palazzo, costringendo la donna a cambiarla si legge nell’ennesima denuncia. L’uomo, più giovane, si sarebbe invaghito di lei, madre di famiglia disoccupata, o forse c’è dell’altro, ma nulla cambia nella vicenda.

Altro particolare: la donna sarebbe solita lasciare l’auto nei parcheggi davanti alla Questura, per scongiurare così i danneggiamenti visto che la zona è sorvegliata. Lo dice lei, lo conferma chi conosce la vicenda. Tra denunce e integrazioni alle forze dell’ ordine si va avanti con la persecuzione: a dicembre dal terrazzo di casa la donna vede l’ uomo gettare vernice sulla propria auto. A gennaio nuova “passata” di vernice sull’ auto. Si arriva ad aprile: nuovo “contatto ravvicinato” tra l’uomo e la donna sempre sotto casa di lei. Si legge in denuncia: "Sono molto spaventata perché nonostante lui è stato più volte convocato in Questura non smette di perseguitarmi". L’ultima denuncia della serie è di questi giorni: la donna ritrova l’auto rigata in più parti e nelle vicinanze l’uomo che, stando alle sue dichiarazioni, la minaccia per l’ennesima volta. Non solo, si legge in denuncia che poco dopo la riavvicina e colpisce la vettura con un calcio, prima di scappare quando lei scende dall’abitacolo con una bomboletta di spray al peperoncino in mano. A quest’ ultimo episodio avrebbe assistito anche una ragazza che ha chiamato la polizia.