Escalation di furti, ora è polemica. Pressing sulla Giunta comunale

La questione sicurezza approda in Consiglio comunale. L’escalation di furti in case, scuole e negozi ha allarmato i cittadini e mandato in fibrillazione la politica. Così il consigliere comunale di Foligno 2030, Mario Gammarota, presenta un’interrogazione per chiedere conto delle azioni dell’amministrazione comunale. Gammarota ribadisce come il tema della sicurezza sia "molto sentito dai cittadini che spesso si trovano da soli ad affrontarlo". "Se ci fossero azioni concrete – continua – i cittadini si sentirebbero anche rassicurati e verrebbe migliorata la percezione interna, ma anche quella esterna, e si allontanerebbe chi pensa che la città sia una terra di conquista per delinquere". In tutto ciò però si parte dal presupposto che la città è vittima di un’ondata di furti allarmante. "Investire su un’illuminazione efficiente - dice Gammarota - riduce di notte la volontà di delinquere e i cittadini si sentono più sicuri. Ci sono diverse zone della città che però rimangono spesso al buio, addirittura in alcune parti del centro storico sono state documentate dai cittadini accensioni di luci di giorno e spente di notte, come piazza XX Settembre. Inoltre i folignati si stanno organizzando per individuare soluzioni capaci di arginare il problema, come pagine Facebook o gruppi di vicinato per la segnalazione di furti e il controllo del quartiere o frazione". Quindi la stoccata politica, per un tema "che era il punto principale del programma con cui la destra folignate si è presentata davanti ai cittadini": l’amministrazione comunale, oltre ai proclami, non riesce a programmare un ’Piano integrato sulla sicurezza urbana’ basato su azioni passive (come le telecamere), ma anche e soprattutto azioni concrete e attive, volte a prendere di petto il tema della sicurezza (interventi repressivi ma soprattutto di prevenzione)". Quindi Gammarota chiede: "Quali sono le misure attive messe in atto dall’amministrazione comunale per contrastare la microcriminalità. Servono interventi tempestivi per controllare e ripristinare l’illuminazione laddove funziona a singhiozzo". Gammarota chiede anche un incontro con il prefetto.

Alessandro Orfei